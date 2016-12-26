Глава Минтруда: повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий

26 Декабрь 2016 г.

Повышение пенсионного возраста рано или поздно произойдет, но вместе с этим должны вырасти пенсии, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью газете "Комсомольская правда" в пятницу. Глава Минтруда призвал граждан к пониманию того, что сегодня "все меняется очень быстро" и это следует "воспринимать как должное".

"Когда-то это придется делать, чтобы мы смогли купировать риски на будущее. Это должно быть мягким процессом, с серьезной адаптацией. Но наша принципиальная позиция - если повышение возраста выхода на заслуженный отдых произойдет, то нынешние пенсионеры должны от этого получить эффект. То есть должна вырасти их пенсия, а не доходы федерального бюджета", - сказал Топилин.

Министр, как следует из интервью, также считает, что сегодня многие работники пенсионного возраста дадут фору молодым.

В этой связи он даже поделился личным опытом: "У меня есть несколько сотрудников, которым уже к 70 годам. Скоро у них возможности на госслужбе работать не будет, и я с ужасом жду этого момента. Они работоспособны и обладают такими знаниями, каких у молодых людей не может быть. Они фору дадут кому угодно с точки зрения активности и продуктивности".

Ранее министр труда неоднократно заявлял, что в ближайшие несколько лет пенсионный возраст в стране повышаться не будет.

Напомним, сейчас в России пенсионный возраст наступает для мужчин с 60 лет, для женщин - с 55 лет. Доходы Пенсионного фонда не покрывают его расходы, дефицит приходится компенсировать трансфертами из федерального бюджета. По сути, государство, повышая пенсионный возраст, сможет негласно повысить налоги и сократить социальные обязательства.

Дискуссия о повышении пенсионного возраста началась еще в ходе экономического кризиса 2008-2009 годов. Глава Минфина Антон Силуанов уже довольно давно настаивает на том, что этот вопрос необходимо решить срочно. Это позволит, по его словам, не только снизить нагрузку на бюджет, но и сгладить "последствия демографической ситуации", когда в трудоспособный возраст начинает входить сравнительно малочисленное поколение 1990-х годов.

Подчиненные Силуанова также предлагают для начала хотя бы подтянуть пенсионный возраст женщин к мужскому - женщины платят страховые взносы в среднем на пять лет меньше, а пользуются средствами Пенсионного фонда в среднем на 10 лет дольше ввиду большей продолжительности жизни, сообщает newsru.com.

Хотя формально все эти инициативы обсуждались ранее, до начала 2015 года позицией социального блока Белого дома, Госдумы и Совфеда было в основном блокирование радикальных инициатив Минфина. Затем власти признали необходимость дискуссии о повышении пенсионного возраста. Например, после совещания о ходе реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной системы в конце февраля 2015 года глава Минтруда впервые публично заявил, что вопрос "обсуждаем"

В апреле 2016 года стало известно, что Министерство финансов подготовило план пенсионной реформы из шести пунктов. Предлагаемые в нем изменения касаются основных составляющих пенсионной системы: тарифов, правил выплаты и индексации пенсий (включая реформу института досрочных пенсий и повышение пенсионного возраста), компенсации из бюджета льготных страховых тарифов, а также структуры самой системы.

Предполагается, что пенсионный возраст будет повышен до 65 лет и для мужчин, и для женщин. Повышение будет производиться с шагом 6-12 месяцев в год. Рассматривается вопрос отказа от выплаты всей пенсии или ее фиксированной части пенсии пенсионерам, которые официально трудоустроены.

Кроме того, бюджетникам, имеющим право на досрочную пенсию (педагогам, медикам и творческим работникам), предполагается постепенно повысить необходимый для установления досрочной пенсии стаж для того, чтобы он совпал с общеустановленным пенсионным возрастом.

Алексей Кудрин, экс-глава Минфина РФ, председатель комитета Гражданских инициатив и руководитель Центра стратегических инициатив, который, как полагают, консультирует правительство по вопросам антикризисных мероприятий и готовит экономическую программу Путина к выборам 2018 года, недавно отмечал, что для мужчин и женщин можно установить единый возраст выхода на пенсию - 63 года, но сделать это надо постепенно - если по полгода увеличивать пенсионный возраст, то это произойдет для мужчин через шесть лет, для женщин еще позже.

При этом, по словам вице-премьера Ольги Голодец, курирующей социальный блок, правительство ранее 2018 года не будет обсуждать повышение пенсионного возраста. Пенсионный фонд считает, что этот вопрос не стоит трогать вплоть до 2019 года. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в 2017 году решения о повышении пенсионного возраста не будет. Осенью представители КПРФ внесли в Госдуму предложение о моратории на повышение пенсионного возраста до января 2025 года.