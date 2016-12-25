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25 Декабрь 2016 г.

На месте крушения Ту-154 в Сочи обнаружены тела четырех человек

Тела четырех погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших", - сказал источник.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

Согласно списку пассажиров Ту-154, опубликованному на сайте Минобороны РФ, на борту самолета находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.

Лилия Ларина
Теги: авиакатастрофа
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