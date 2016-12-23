Минтранс подтвердил удвоение тарифа по системе "Платон"

23 Декабрь 2016 г.

Министр транспорта России Максим Соколов подтвердил сообщения СМИ, что в 2017 году тариф по системе "Платон" будет увеличен вдвое, до 3,06 рубля.

"Год система "Платон" отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это один рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 рубля. Это нужно сделать в 2017 году", - сказал Соколов.

По словам министра, которого цитирует ТАСС, грузовик весом более 12 тонн наносит ущерб дорожному полотну, "равный проезду 20-30 тысяч легковых автомобилей". "Смысл системы "Платон" в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта", - отметил Соколов.

Тариф для большегрузов весом более 12 тонн по системе "Платон" действует с 15 ноября 2015 года. Изначально он планировался на уровне 3,73 рубля за один километр, но из-за массовых акций протеста дальнобойщиков был снижен до 1,53 рубля.

Предполагалось, что с 1 марта 2016 года тариф возрастет до 3,06 рубля за один километр, но и от этого повышения было решено отказаться до осени 2016 года, после чего планировалось вернуться к обсуждению тарифного вопроса.

Как сообщала газета "Ведомости" 16 декабря, в 2016 году сборы по системе "Платон" должны были составить примерно 20 миллиардов рублей. Однако в федеральный дорожный фонд на 15 декабря было перечислено только 18,15 миллиарда рублей.

Более того, несмотря скорректированное повышение тарифа, социальная напряженность не спала. "Информация про подъем тарифа уже шла раньше, поэтому перевозчики готовы организовывать протесты. На январь планируется месячная остановка грузоперевозок", - рассказал "Росбалту" председатель правления волгоградской Общественной независимой инспекции Алексей Ульянов.