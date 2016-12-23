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В 2017 году список самых востребованных в России профессий будут возглавлять IT-специалисты
Список самых востребованных профессий в 2017 году возглавят IT-специалисты, владеющие новейшими технологиями. Это мобильные разработчики, веб-разработчики, аналитики Big Data со знанием отраслей, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. К такому выводу, как пишет газета "Ведомости", пришли аналитики сайта SuperJob.ru.
Как пояснил изданию руководитель группы подбора персонала кадрового агентства "Юнити" Георгий Самойлович, программисты на Java с опытом работы от двух лет могут рассчитывать в Москве на зарплату порядка 150 тыс. рублей и на эти должности берут даже студентов. Усилится спрос на IT-специалистов у банков и в сфере электронной коммерции, считает Марина Тарнопольская, управляющий партнер агентства "Контакт".
Однако считать, что все IT-специалисты востребованы, - заблуждение, замечает Самойлович. Например, на рынке образовался избыток IT-директоров из-за закрытия малых и средних компаний и на одну вакансию приходится 50 резюме. Данный тренд сохранится и в следующем году, уточняет рекрутер, поскольку крупные компании не спешат брать их на работу, подыскивая IT-директоров с опытом решения масштабных задач.
Снизился спрос и на специалистов техподдержки пользователей, поскольку поток обращений в компании стал меньше.
По-прежнему всем будут нужны менеджеры по продажам, особенно производственным и дистрибуторским компаниям, говорит руководитель "Контакта".
В розничных сетях обострится конкуренция за менеджеров, которые отвечают за продажи в нескольких магазинах, и за управляющих магазинами. Наметился рост спроса на редкие кадры у животноводов: они ищут специалистов по производству премиксов - кормов для животных.
Автоматизация оставит без работы тысячи сотрудников колл-центров. По мнению аналитиков, та же участь постигнет и преподавателей иностранных языков: знание языков благодаря росту популярности цифровых переводчиков перестанет быть преимуществом при трудоустройстве.
Зато вырастет спрос на специалистов со знанием принципов организации экологичного производства.
Рекрутеры также считают, что банкам по-прежнему будут нужны риск-менеджеры, антикризисные управляющие, специалисты по работе с залогами и проблемной задолженностью.
Кроме того, ожидается спрос на инженеров в авиационной и пищевой отрасли, у машиностроителей, в том числе в нефтегазовом машиностроении. С другой стороны, рядовым бухгалтерам, особенно без опыта, найти работу станет сложнее - бухгалтерские подразделения сокращают, прежде всего в госсекторе.
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