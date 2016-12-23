Российские ритейлеры предупредили, что в феврале возможны остановки продаж

23 Декабрь 2016 г.

Российские ритейлеры опасаются, что до февраля не успеют обновить кассовые аппараты и продажи в некоторых магазинах остановятся, пишет газета "Ведомости". С соответствующим письмом к замминистра промышленности и торговли России Виктору Евтухову обратилась Национальная ассоциация участников сетевой торговли (НАСТ).

Данная организация объединяет крупных и средних непродовольственных ритейлеров, среди которых - сеть аптек "Ригла", магазины обуви Zenden, Kari, компании Ideas4retail, Inventive Retail Group и др. Письмо НАСТ за подписью ее исполнительного директора Дмитрия Земцова отправлено в Минпромторг 15 декабря. Минпромторг, как сообщил его представитель, письмо получил.

Принятый ранее в этом году в России закон обязывает организации торговли поэтапно перейти на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). С 1 февраля 2017 года ее применение станет обязательным для большей части ритейлеров. Так, продавцам следует заменить в кассовых аппаратах специальное устройство для хранения данных о каждой покупке через кассу - электронную контрольную ленту защищенную (ЭКЛЗ). Новый кассовый аппарат сможет отправлять в реальном времени налоговые данные по каждому чеку в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Однако участники ассоциации жалуются на то, что получили тестовые экземпляры кассового оборудования "всего две недели назад" и они "имеют существенные недоработки".

С 1 февраля 2017 года заменить ЭКЛЗ в регистраторах, которые работали до сих пор, будет невозможно, рассуждают авторы письма. Таким образом, с февраля магазины, у которых после этой даты истекает срок замены ЭКЛЗ, не смогут работать, а новые точки открыть станет невозможно, сказано в письме. Вместе с тем за нарушения новых правил предусмотрены "очень существенные штрафы", сетует НАСТ.

Кроме того, сетуют авторы письма "процедура регистрации ЭКЛЗ выполняется ФНС дольше обычного".

Чтобы избежать остановки продаж "в значительном количестве магазинов", ассоциация просит Минпромторг продлить сроки регистрации касс с ЭКЛЗ до мая 2017 года, а также установить переходный период без штрафов до сентября.

Виктор Евтухов, по сообщению издания, поддержал предложения НАСТ. Минпромторг подготовил обращения с просьбами к Минфину и ФНС помочь решить вопросы по продлению срока регистрации касс с ЭКЛЗ и установить переходный период.

В ФНС подтвердили получение копии обращения НАСТ, отметив, что до этого ассоциация в ФНС не обращалась, хотя активное внедрение касс нового типа началось еще в сентябре.

ФНС утверждает, что постоянно взаимодействует "со всеми значимыми ассоциациями ритейла, такими как Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, АКИТ и др.". При этом, по словам Земцова, члены НАСТ обращались по отдельности, но пояснений не получили, поэтому и решили обратиться от лица отраслевого союза.

Представитель ФНС также заявил, что у ведомства нет сведений о массовых неисправностях контрольно-кассовой техники. "Более того, внедрено и уже работает, передает данные в режиме реального времени несколько тысяч касс нового образца", - добавил он.

Кроме того, по новому порядку зарегистрировать и перерегистрировать контрольно-кассовую технику можно через кабинет ККТ без непосредственного участия сотрудника ФНС, заверил ее представитель.