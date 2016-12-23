Рубль опять может стать жертвой валютных спекулянтов

23 Декабрь 2016 г.

Научный руководитель разработчиков программы "Столыпинского клуба" Яков Миркин предупреждает о скорой и неизбежной девальвации рубля, пишет "Независимая газета".

По мнению известного экономиста, сейчас повторяется кризисный сценарий 1998, 2009, 2014 годов. Для иностранных спекулянтов рубль остается супердоходной валютой, но приток спекулятивного капитала в страну может внезапно смениться оттоком, что уже не раз бывало в истории России.

Занимая на внешних рынках доллары под низкий процент, инвесторы извлекают прибыль, вкладывая средства внутри России. Получается это благодаря тому, что в РФ сейчас более или менее стабильный крепкий рубль и высокая ключевая ставка, установленная Центробанком.

В минувшую пятницу совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на относительно высоком уровне - 10% годовых. Ведомство Эльвиры Набиуллиной не меняло ставку с сентября 2016 года.

Но эту тенденцию супердоходности нельзя назвать позитивной и безопасной. Скорее, наоборот, есть повод для тревоги.

Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов.

"Грубо говоря, доллары и евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через энное время обратно, обратить рубли "назад" в доллары и евро, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль, - поясняет Миркин. - Это стандартный механизм подготовки будущего валютного и финансового кризиса в России и не только, который уже сработал три раза и, видимо, может сработать в четвертый".

Эксперты, с которыми пообщалось издание, оценивают вероятность финансового кризиса в 60% на интервале от одного до трех лет. Минфину, подчеркивают они, стоит быть внимательным к такой ситуации, особенно когда у иностранных инвесторов явно растет аппетит к риску, что сейчас и происходит.

Так, по словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, "вероятность сценария 2008 и 2014 годов, когда горячие деньги внутри торгов carry trade поменяют направление движения, очень большая". По оценкам эксперта, она составляет не менее 60% на перспективу 1-3 лет.

"Если говорить о краткосрочной перспективе, то в значительной мере это деньги других спекулянтов, - считает финансовый омбудсмен Павел Медведев. - Если сегодняшние тенденции продолжатся и дополнятся реальным ростом экономики, тогда значительной частью заработка станет национальная прибыль, которая возникла в результате экономического роста".

"Продавая доллары, инвестор получает на них рубли, после укрепления рубля инвестор может купить большее количество долларов, тем самым и образуется дополнительный доход. Только за последний месяц мы видели укрепление национальной валюты с 66 до 61,1 руб. за один доллар, что как раз и составляет чуть больше 7%, - говорит ведущий инвестконсультант компании БКС Сергей Скоробогатов. - Помимо этого, полученные рубли можно инвестировать в ценные бумаги, например ОФЗ, получив еще большую прибыль".