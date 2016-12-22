Путин объяснил отсутствие вооруженной охраны у убитого посла РФ в Турции

22 Декабрь 2016 г.

Вооруженная охрана посольства РФ в Турции не могла сопровождать убитого во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре посла Андрея Карлова, потому что в большинстве стран она имеет право действовать только на территории диппредставительства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями обеих палат парламента, передает РИА "Новости".

"Есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана посольства… работает только на территории самого посольства, за ограду с оружием не выходят. В этом проблема. И дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так", - объяснил депутатам и сенаторам глава государства.

По словам Путина, в некоторых странах, "с учетом особенностей происходящих там процессов", можно было бы договориться о другом механизме охраны российских дипломатов.

Путин ранее перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию, запланированную на 22 декабря, на следующий день в связи с прощанием с убитым послом. Отпевание Андрея Карлова пройдет 22 декабря в храме Христа Спасителя. Обряд совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На каком кладбище будет похоронен дипломат, пока не сообщается.

Днем 21 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства очень тяжело воспринял новость об убийстве Карлова. "Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла - фактически нападение на страну", - пояснил он.

Песков также заявил, что убийство Карлова было провокацией, которая, "судя по всему, была подготовлена и совершенно варварским образом реализована". По его словам, момент убийства Карлова был выбран неслучайно, а в Кремле произошедшее расценивают как попытку не только сорвать процесс нормализации двустороннего сотрудничества России и Турции, но и препятствовать сближению стран по политическому урегулированию ситуации в Сирии.

Ранее в этот день Путин подписал указ о посмертном присвоении Карлову звания Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ".