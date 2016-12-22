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Более половины россиян оценивают экономическую обстановку в стране как среднюю
56% жителей России оценивают экономическую обстановку в стране как среднюю, более четверти (28%) - как плохую, 14% - как хорошую. Такие данные были получены Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса "Социальное самочувствие россиян: итоги года". Опрос был проведен 10-11 декабря в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и восьми ФО России по выборке из 1600 человек.
Говоря о политической ситуации, 49% респондентов назвали ее средней. По мнению 29% опрошенных, в сфере политики в стране все хорошо, 18% оценивают политическую обстановку как плохую.
Отвечая на вопрос о материальном положении своей семьи, 61% сообщил о среднем достатке, 22% отметили, что положение в целом плохое. Только 16% респондентов оценили материальное положение своей семьи как хорошее.
Довольны своей жизнью 46% россиян. Более четверти (27%) положение вещей "отчасти устраивает, отчасти не устраивает". 26% респондентов сообщили, что они совершенно не удовлетворены своей жизнью.
В следующем году более четверти (29%) опрошенных рассчитывают на улучшение жизни. 41% полагает, что их жизненные обстоятельства останутся неизменными. Ухудшения ситуации опасаются 19% респондентов, а 11% затруднились ответить.
При этом в правильности направления, в котором идет страна, уверены 40% россиян. Еще 39% "отчасти согласны, отчасти не согласны" с выбранным курсом.
Совершенно не одобряют направление развития страны 17% опрошенных. 4% не дали определенного ответа.
Руководитель Управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов в этой связи отметил: "Следует обратить внимание на то, что первыми стабилизировались индексы "политические" - оценок политической обстановки и общего вектора развития страны - они начали отыгрывать летние потери еще в октябре и ноябре. Но остаются и поводы для беспокойства - стагнируют важные индексы самооценок материального положения и удовлетворенности жизнью. Отмечаемые достижения в области политики и макроэкономики пока не вытягивают частную сферу в позитивную зону".
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