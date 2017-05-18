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18 мая 2017 г.

В мэрии Уфы рассказали о причинах обвала грунта на проезжей части

В мэрии Уфы рассказали о причинах обвала грунта на проезжей части

Как оказалось, большая яма на проезжей части возле «ГДК» появилась в результате утечки на трубопроводе, находящемся на содержании ресурсоснабжающей организации ООО «БашРТС».

- Все необходимые городские службы оперативно прибыли на место. Пострадавших нет, участок огорожен. Сотрудники ООО «БашРТС» приступили к устранению повреждения трубопровода. Ситуация находится под контролем городских служб, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что сегодня из-за ямы на дороге от парка Калинина до остановки «ГДК» образовалась огромная пробка.

Екатерина Старостина
Теги: яма на проспекте, БашРТС, обвал грунта, карстовый провал
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