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18 мая 2017 г.
В мэрии Уфы рассказали о причинах обвала грунта на проезжей части
Как оказалось, большая яма на проезжей части возле «ГДК» появилась в результате утечки на трубопроводе, находящемся на содержании ресурсоснабжающей организации ООО «БашРТС».
- Все необходимые городские службы оперативно прибыли на место. Пострадавших нет, участок огорожен. Сотрудники ООО «БашРТС» приступили к устранению повреждения трубопровода. Ситуация находится под контролем городских служб, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что сегодня из-за ямы на дороге от парка Калинина до остановки «ГДК» образовалась огромная пробка.
Екатерина Старостина
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