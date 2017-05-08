﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,5382
EUR64,2398
GBP75,7075
курс ЦБ РФ на 6 мая
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+8°
Облачно
ночь +14°,  утро +14°,  br/>д +22°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Происшествия /
8 мая 2017 г.

В Белорецке шестой день идут поиски пропавшей 9-летней девочки

В Белорецке шестой день идут поиски пропавшей 9-летней девочки

Вся республика уже шестой день пристально следит за поисками девятилетней Яны Перчаткиной из Белорецка, которая утром 3 мая ушла в школу и так и не вернулась домой. В город продолжают приезжать волонтеры, которые прочесывают Белорецк и близлежащие территории, МЧС и криминалисты ищут девочку, но пока поиски успехом не увенчались.

В социальных сетях появляется все больше версий случившегося с девочкой - от внушающих надежду до самых ужасных, но на данный момент никакой информации о местонахождении девочки или обнаружении трупа нет. Постоянные вбросы с ложными сообщениями и домыслами только мешают поискам.

- Сборы волонтёров продолжаются, Яна не найдена, есть огромные места для поисков, работают поисковики Москвы с организации "Лиза Алерт", штаб находится в Башкирской гимназии. Будем рады всем! - опубликовали сегодня запись в группе по поиску девочки.

Тем, кто может принять участие в поисках и готов помочь, необходимо связаться с координаторами по телефонам 8-960-397-85-18 (Максим), 8-937-340-75-35 (Гульназ).

Если вы обладаете какой-либо информацией о ее друзьях, знакомых, в том числе по переписке, или о местах возможного нахождения, вы можете сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 89061073927, 89061045460, дежурная часть 8(34792) 4-24-02, 102.

Напомним, что заявление о пропаже 9-летней Яны Перчаткиной поступило в Отдел МВД России по Белорецкому району вечером 3 мая. Весь личный состав был поднят для розыска ребенка.

Приметы ребенка: рост около 145 см, волосы белые длиною по пояс.

Была одета: вязанная белая кофта, белая рубашка, юбка черная плиссированная, колготки розовые, джинсовые пинетки синего цвета. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.

Теги: Яна Перчаткина, пропала школьница в Белорецке, поиски девятилетней девочки
1712 Оценить новость:  0  0
Отправить
Полиция в Белорецке продолжает поиск пропавшей девочки
5 Май 2017 г.
Полиция в Белорецке продолжает поиск пропавшей девочки
При крушении вертолета в Башкирии погибли три человека
4 Май 2017 г.
При крушении вертолета в Башкирии погибли три человека
Видео: В Башкирии сгорел аквапарк
4 Май 2017 г.
Видео: В Башкирии сгорел аквапарк
В Уфе дочка среди вещей отца нашла три гранаты и запалы к ним
3 Май 2017 г.
В Уфе дочка среди вещей отца нашла три гранаты и запалы к ним
Нехватка кислорода или браконьерство: на озере под Уфой массово гибнет рыба
2 Май 2017 г.
Нехватка кислорода или браконьерство: на озере под Уфой массово гибнет рыба
В Башкирии замглавы одного из районов выписала себе премий на 2 миллиона
2 Май 2017 г.
В Башкирии замглавы одного из районов выписала себе премий на 2 миллиона
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]