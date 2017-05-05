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5 мая 2017 г.

Полиция в Белорецке продолжает поиск пропавшей девочки

Полиция в Белорецке продолжает поиск пропавшей девочки

За минувшие сутки полиция расширила зону поиска Яны Перчаткиной. Сотни полицейских и волонтеров совместно с МЧС обошли заброшенные здания, осмотрели колодцы. Розыскные мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В настоящее время полиция совместно с МЧС и волонтерами проверяют бассейн и прибрежные зоны рек Нуры и Белой. В городе и пригородной территории организовано прочесывание лесного массива и лесопосадок. 

Устанавливаются круг общения Яны в социальных сетях и в школе, места посещений в течение недавнего времени. Если вы обладаете какой-либо информацией о ее друзьях, знакомых, в том числе по переписке, или о местах возможного нахождения, вы можете сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 89061073927, 89061045460, дежурная часть 8(34792) 4-24-02, 102. 

Напомним, что заявление о пропаже 9-летней Яны Перчаткиной поступило в Отдел МВД России по Белорецкому району вечером 3 мая. Весь личный состав был поднят для розыска ребенка. 

Приметы ребенка: рост около 145 см, волосы белые длиною по пояс.

Была одета: вязанная белая кофта, белая рубашка, юбка черная плиссированная, колготки розовые, джинсовые пинетки синего цвета. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.

Теги: Яна Перчаткина, поиск пропавшей школьницы, в Белорецке ищут пропавшую девочку
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