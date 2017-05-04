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4 мая 2017 г.

При крушении вертолета в Башкирии погибли три человека

При крушении вертолета в Башкирии погибли три человека

Пилот и двое пассажиров вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Башкирии, погибли. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Экипаж вел наблюдение за пожарной ситуацией в Белорецком районе республики и пропал с радаров спасательного ведомства сегодня около 16.30.

Также сообщается, что по факту крушения вертолета Уфимская и Стерлитамакская транспортная прокуратура организовала проверку, на место крушения выехал заместитель Стерлитамакского транспортного прокурора.

Теги: крушение вертолета в Башкирии
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