При крушении вертолета в Башкирии погибли три человека

4 мая 2017 г.

Пилот и двое пассажиров вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Башкирии, погибли. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Экипаж вел наблюдение за пожарной ситуацией в Белорецком районе республики и пропал с радаров спасательного ведомства сегодня около 16.30.

Также сообщается, что по факту крушения вертолета Уфимская и Стерлитамакская транспортная прокуратура организовала проверку, на место крушения выехал заместитель Стерлитамакского транспортного прокурора.