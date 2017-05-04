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4 мая 2017 г.

Видео: В Башкирии сгорел аквапарк

Видео: В Башкирии сгорел аквапарк

В башкирском городе Октябрьский горит здание аквапарка. В социальных сетях стали появляться тревожные сообщения с многочисленными фотографиями и видеоматериалами.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ подтвердили информацию о пожаре в строящемся здании в районе улицы Кортунова, на место происшествия выехали пожарные. 

 

Здание аквапарка находилось на стадии строительства, и в момент возгорания людей в нем не было. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В 14.10 по местному времени пожар удалось ликвидировать. Всего в тушении от МЧС принимало участие 2 единицы техники и 8 человек. Устанавливаются подробности произошедшего.

Екатерина Старостина
Теги: пожар в аквапарке, горит башкирский аквапарк
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