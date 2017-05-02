Нехватка кислорода или браконьерство: на озере под Уфой массово гибнет рыба

2 мая 2017 г.

На фотографиях, появившихся в социальных сетях, отчетливо видно большое количество мертвой рыбы. Фото были сделаны уфимцем Анатолием на озере Каряка.

Мужчина приезжал на озеро, чтобы порыбачить, но обнаружил не только множество мертвых рыб, а еще и признаки браконьерства.

– Приехали туда рыбачить, и увидели, что смысла нет. Протока от Ирека до озера Каряка вся в сетях, штук 20 вытащили. У браконьеров нет запретов, и таких озёр много, а Рыбнадзора не видать, – говорит Анатолий.

Напомним, что сегодня на оперативном совещании в мэрии была поднята тема гибели рыбы в озере Солдатское. По предварительным данным, в уфимском озере рыба погибает из-за нехватки кислорода.