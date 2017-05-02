﻿
Главная / Происшествия /
2 мая 2017 г.

В Башкирии замглавы одного из районов выписала себе премий на 2 миллиона

В Башкирии замглавы одного из районов выписала себе премий на 2 миллиона

 Верховный суд республики утвердил приговор бывшему заместителю главы администрации Абзелиловского района – начальнику финансового управления 55-летней Лилии Мухаметдиновой.

Ранее районный суд признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и запретил занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.

Осужденная не согласилась с решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке, настаивая на прекращении уголовного дела.

В суде установлено, что заместитель главы муниципалитета незаконно выписывала себе и 14 подчиненным премии.

За 2015 год она подписала 8 приказов, на основании которых чиновникам было выдано свыше 2 млн рублей стимулирующих выплат. Свыше 460 тыс рублей из указанной суммы Мухаметдинова получила лично. Целью ее незаконных действий было собственное обогащение и повышение авторитета перед сотрудниками.

Впоследствии она полностью возместила причиненный ущерб.

Верховный суд республики, в соответствии с позицией прокуратуры, отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил приговор в силе.

Теги: Абзелиловский район, замглавы выписала премии
145 Оценить новость:  0  0
Отправить
Нехватка кислорода или браконьерство: на озере под Уфой массово гибнет рыба
2 Май 2017 г.
Нехватка кислорода или браконьерство: на озере под Уфой массово гибнет рыба
На проспекте Октября в Уфе произошел пожар
2 Май 2017 г.
На проспекте Октября в Уфе произошел пожар
Террористов из Башкирии посадили на 4 года
27 Апрель 2017 г.
Террористов из Башкирии посадили на 4 года
В Уфе мотор Мерседеса взорвался на ходу - автосервис должен владельцу полтора миллиона рублей
25 Апрель 2017 г.
В Уфе мотор Мерседеса взорвался на ходу - автосервис должен владельцу полтора миллиона рублей
В Башкирии предприятие задолжало сотрудникам около трёх миллионов рублей
24 Апрель 2017 г.
В Башкирии предприятие задолжало сотрудникам около трёх миллионов рублей
В Сибае скончался второй шахтер, пострадавший при взрыве
24 Апрель 2017 г.
В Сибае скончался второй шахтер, пострадавший при взрыве
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]