В Башкирии замглавы одного из районов выписала себе премий на 2 миллиона

2 мая 2017 г.

Верховный суд республики утвердил приговор бывшему заместителю главы администрации Абзелиловского района – начальнику финансового управления 55-летней Лилии Мухаметдиновой.

Ранее районный суд признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и запретил занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.

Осужденная не согласилась с решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке, настаивая на прекращении уголовного дела.

В суде установлено, что заместитель главы муниципалитета незаконно выписывала себе и 14 подчиненным премии.

За 2015 год она подписала 8 приказов, на основании которых чиновникам было выдано свыше 2 млн рублей стимулирующих выплат. Свыше 460 тыс рублей из указанной суммы Мухаметдинова получила лично. Целью ее незаконных действий было собственное обогащение и повышение авторитета перед сотрудниками.

Впоследствии она полностью возместила причиненный ущерб.

Верховный суд республики, в соответствии с позицией прокуратуры, отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил приговор в силе.