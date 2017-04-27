Террористов из Башкирии посадили на 4 года

27 апреля 2017 г.

Жители республики Ринат Мамаев и Ришат Гатауллин участвовали в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ была признана террористической.

Следствием доказано, что Мамаев и Гатауллин в 2011 году вступили в «уфимскую» ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»(«Партия исламского освобождения»), осознавая, что данная организация в России признана террористической и ее деятельность запрещена в стране. Участвуя в работе ячейки, они придерживались повышенных мер конспирации, строгой дисциплины и иерархии. Мамаеву и Гатауллину отводилась роль пропагандистов, отвечавших за скрытое воздействие на религиозные чувства жителей республики в целях их вовлечения в деятельность международной террористической организации.

При обысках по местам жительства у Мамаева и Гатауллина было изъято значительное количество экстремистских материалов, в том числе, литература самостоятельного издательства, предназначенная для распространения среди соратников.

После задержания в феврале 2015 года Мамаев и Гатауллин полностью признали свою вину, согласились с предъявленным обвинением, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и содействовали изобличению преступной деятельности других участников террористической организации. Учитывая эти факты, суд приговорил Мамаева и Гатауллина к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников «уфимской» ячейки «Хизб ут-Тахрир» (всего 21 человек), запрещенной в России, завершено. Уголовное дело направлено в Прокуратуру РБ для утверждения обвинительного заключения. Начало судебного процесса в отношении членов террористической организации ожидается во втором полугодии 2017 года, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.