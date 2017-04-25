В Уфе мотор Мерседеса взорвался на ходу - автосервис должен владельцу полтора миллиона рублей

25 апреля 2017 г.

Необычный случай произошёл в столице Башкирии. Автомастерская провела ремонт двигателя на автомобиле Мерседес с гарантией на полгода, но вскоре мотор практически взорвался на ходу.

На обращение разгневанного владельца в сервисе ответили извинениями, но восстанавливать машину по гарантии отказались – слишком велика была цена вопроса. Женщина обратилась за помощью к юристам.

Все началось с того, что пострадавшая решила поменять в двигателе масло. В магазине ей подобрали все необходимое и провели замену. Позже выяснилось, специалисты торговой точки перепутали фильтр и вскоре мотор заглох. Поломка оказалась серьезной, но не критичной. Официальные дилеры лишь развели руками – их вины в произошедшем нет и по гарантии машину восстанавливать продавцы не обязаны. Они согласились произвести ремонт, но ценник за работу составил несколько сотен тысяч рублей.

Изучив рынок, женщина нашла предложение гораздо дешевле и заключила договор на ремонт с небольшим автосервисом в Уфе по адресу Трамвайная 2/3Б. Работу механики выполнили всего за 30 тысяч, однако радость длилась не долго. Итог экономии – двигатель восстановлению не подлежит. Это констатировал эксперт после того как мотор практически взорвался на ходу. В заключение специалиста было указано - поломка произошла вследствие нарушения технологии ремонта. Юристы обратились в суд, но через некоторое время дело о взыскании средств закрыли. Как выяснилось, индивидуальный предприниматель - владелец автосервиса, фирму ликвидировал.

- Ликвидация ИП по закону не освобождает предпринимателя от взятых на себя обязательств, - комментирует ситуацию руководитель группы юридических компаний «Правоград» Алексей Булатов, куда женщина обратилась за помощью. - Наши юристы обратились с жалобой в Верховный суд республики: организации больше нет, но владелец её известен и он должен нести ответственность. Служители Фемиды согласились с нашими доводами и дело возобновили.

В итоге судебных разбирательств специалисты полностью доказали вину коммерсанта. Калининский районный суд Уфы постановил выплатить владелице авто стоимость нового двигателя – 1 300 000 рублей, вернуть деньги за некачественный ремонт и запасные части – 210 000 рублей. В том числе ответчик обязан оплатить и работу юристов, которые представляли в суде потерпевшую.