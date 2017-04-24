В Башкирии предприятие задолжало сотрудникам около трёх миллионов рублей

24 апреля 2017 г.

Начиная с января этого года «Благовещенский судостроительно-судоремонтный завод» перестал выплачивать зарплаты своим работникам. В компании объяснили этот шаг отсутствием прибыли.

Долг перед 172 сотрудниками накопился немалый и составил 3 млн. рублей. Это стало поводом для прокурорской проверки. По итогам которой, к административной ответственности привлечены главбух и финансовый директор. Помимо этого, в их адрес было внесено представление с требованием, выплатить задержанные зарплаты. Сейчас долги по зарплате погашены.