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24 апреля 2017 г.
В Сибае скончался второй шахтер, пострадавший при взрыве
В больнице города Сибая от многочисленных ожогов скончался второй работник, пострадавший при взрыве на шахте Сибайского филиала ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат».
- Мы сделали все возможное для его спасения. К нам на помощь даже прилетели специалисты Уфимского ожогового центра. Сначала его хотели транспортировать в столицу региона, однако, из-за серьезных повреждений отказались. Решили оказывать помощь на месте. К сожалению, мужчина от полученных травм скончался, - рассказал proural один из врачей, проводивших операцию.
Напомним, взрыв в шахте прозвучал 21 апреля при закладке детонатора.
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