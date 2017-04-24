В Сибае скончался второй шахтер, пострадавший при взрыве

24 апреля 2017 г.

В больнице города Сибая от многочисленных ожогов скончался второй работник, пострадавший при взрыве на шахте Сибайского филиала ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат».

- Мы сделали все возможное для его спасения. К нам на помощь даже прилетели специалисты Уфимского ожогового центра. Сначала его хотели транспортировать в столицу региона, однако, из-за серьезных повреждений отказались. Решили оказывать помощь на месте. К сожалению, мужчина от полученных травм скончался, - рассказал proural один из врачей, проводивших операцию.

Напомним, взрыв в шахте прозвучал 21 апреля при закладке детонатора.