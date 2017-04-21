Следком Башкирии озвучил причины взрыва на шахте в Сибае

21 апреля 2017 г.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту взрыва на шахте Сибайского горно-обогатительного комбината.

Предварительный анализ ситуации и первоначальные следственные действия показали, что причиной взрыва стало нарушение безопасности при выполнении взрывных работ. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

В результате инцидента погиб 43-летний мужчина. В Центральной городской больнице с 90% процентами ожогами тела находится 51-летний мужчина. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

- Сейчас к нему вылетела санавиация. Специалисты оценят его состояние и примут решение о транспортировке в Уфу", - рассказала представитель следственного управления СК РФ по республике Светлана Саттарова.

Осмотр места происшествия продолжается, следователи изымают служебную документацию. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Григория Житенева.

Взрыв аммония произошел на медном руднике на глубине 509 метров. Технологический процесс предприятия не нарушен.