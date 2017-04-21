﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,2307
EUR60,3187
GBP71,9978
курс ЦБ РФ на 22 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+3°
Пасмурно
вечер +3°,  ночь +6°,  утро -1°
ФОТО ДНЯ
Умелец из Башкирии делает резиновых монстров
Умелец из Башкирии делает резиновых монстров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Происшествия /
21 апреля 2017 г.

Следком Башкирии озвучил причины взрыва на шахте в Сибае

Следком Башкирии озвучил причины взрыва на шахте в Сибае

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту взрыва на шахте Сибайского горно-обогатительного комбината.

Предварительный анализ ситуации и первоначальные следственные действия показали, что причиной взрыва стало нарушение безопасности при  выполнении взрывных работ. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

В результате инцидента погиб 43-летний мужчина. В Центральной городской больнице с 90% процентами ожогами тела находится 51-летний мужчина. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

- Сейчас к нему вылетела санавиация. Специалисты оценят его состояние и примут решение о транспортировке в Уфу", - рассказала представитель следственного управления СК РФ по республике Светлана Саттарова.

Осмотр места происшествия продолжается, следователи изымают служебную документацию. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Григория Житенева.

Взрыв аммония произошел на медном руднике на глубине 509 метров. Технологический процесс предприятия не нарушен.

Светлана Куликова
Теги: происшествия, Сибай, взрыв на руднике, СКР по Башкирии, следком, уголовное дело, СКР по РБ, Башкортостан, башкирское Зауралье
511 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Сибае на комбинате прогремел взрыв
21 Апрель 2017 г.
В Сибае на комбинате прогремел взрыв
Из-за паводка под Уфой перекрыли движение по мосту
19 Апрель 2017 г.
Из-за паводка под Уфой перекрыли движение по мосту
В Башкирии экс-главу города Агидель посадили на 7 лет
11 Апрель 2017 г.
В Башкирии экс-главу города Агидель посадили на 7 лет
В Италии задержана уроженка Башкирии, выбросившая в море чемодан с телом дочери
10 Апрель 2017 г.
В Италии задержана уроженка Башкирии, выбросившая в море чемодан с телом дочери
Уфимец угнал собственный автомобиль, чтобы не платить по долгам
7 Апрель 2017 г.
Уфимец угнал собственный автомобиль, чтобы не платить по долгам
В Уфе у гражданина Въетнама украли два миллиона рублей
6 Апрель 2017 г.
В Уфе у гражданина Въетнама украли два миллиона рублей
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]