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19 апреля 2017 г.

Из-за паводка под Уфой перекрыли движение по мосту

Из-за паводка под Уфой перекрыли движение по мосту

Под Уфой закрыт проезд по мосту через реку Уршак. Причиной тому стал паводок – уровень воды достиг критической отметки.

Проезд закрыли вчера вечером, сообщают местные жители в соцсетях. По состоянию на 18 апреля уровень реки Уршак составил 434 сантиметра, за сутки вода поднялась на 122 сантиметра.

Мост связывает несколько населенных пунктов: село Булгаково с деревнями Стуколкино и Фомичево. Чтобы добраться до населенных пунктов, водителям придется выбирать объездные пути.

Особую осторожность следует проявить жителям всех населенных пунктов и районов Уфы, расположенных у этой же реки.

Алина Нураева, фото: Нафиса Закреева
Теги: паводок 2017, мост через Уршак, ограничение движения
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