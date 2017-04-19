Из-за паводка под Уфой перекрыли движение по мосту

19 апреля 2017 г.

Под Уфой закрыт проезд по мосту через реку Уршак. Причиной тому стал паводок – уровень воды достиг критической отметки.

Проезд закрыли вчера вечером, сообщают местные жители в соцсетях. По состоянию на 18 апреля уровень реки Уршак составил 434 сантиметра, за сутки вода поднялась на 122 сантиметра.

Мост связывает несколько населенных пунктов: село Булгаково с деревнями Стуколкино и Фомичево. Чтобы добраться до населенных пунктов, водителям придется выбирать объездные пути.

Особую осторожность следует проявить жителям всех населенных пунктов и районов Уфы, расположенных у этой же реки.