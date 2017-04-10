В Италии задержана уроженка Башкирии, выбросившая в море чемодан с телом дочери

10 апреля 2017 г.

8 апреля итальянская полиция задержала в аэропорту 48-летнюю уроженку Башкирии Гульнару Лактионову. Информация об этом появилась в итальянском издании il Resto del Carlino.

Напомним, что 25 марта рыбаки в порту Римини выловили чемодан, внутри которого находилось

полуразложившееся тело 27-летней девушки. Ей оказалась уфимка Екатерина Лактионова, которая страдала анорексией и даже несколько раз попадала в больницу. По сообщению итальянского издания Leonardo.it со ссылкой на данные следствия, мать девушки Гульнара Лактионова призналась, что положила тело своей умершей дочери в чемодан и выбросила его в море в итальянском порту.

По информации источника, женщина говорила, что «обезумела от горя» и решила «стереть о дочери всякое воспоминание».

Бездыханное тело дочери Гульнара обнаружила еще 10 марта, но никому об этом не сообщила, продолжала ходить на работу, возвращалась и ложилась спать в одну постель с телом девушки. Потом женщина захотела вернуться в Россию, чтобы похоронить дочь на родине, но испугалась металлодетектора в аэропорте и решила бросить чемодан в море, сообщает il Resto del Carlino.