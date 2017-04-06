В Уфе у гражданина Въетнама украли два миллиона рублей

6 апреля 2017 г.

В микрорайоне Черниковка квартирные воры ограбили квартиру гражданина Въетнама, пока тот был в отпуске.

По данным источника Proural потерпевший занимался предпринимательской деятельностью. В то время пока он был в отпуске с его квартиры по адресу ул. Кремлевская д. 57 было похищено два миллиона двести тысяч рублей наличными.

В пресс-службе МВД России по РБ факт кражи подтвердили, на место выезжала оперативная группа, возбуждено уголовное дело. Сумма похищенного уточняется.