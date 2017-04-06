Дело «Соньки Золотой Ручки» живет»: уфимка похитила драгоценностей на 5 млн.рублей

6 апреля 2017 г.

За свои деяния «Соньке» предстоит провести четыре года в колонии общего режима и выплатить всю сумму награбленного.

Уфимка Оксана Заушицина работала у индивидуального предпринимателя. В ее обязанности входил прием и хранение ювелирных украшений. Однако вместо того чтобы строго следовать инструкции она на протяжении трех лет присваивала драгоценности. Таким нехитрым способом авантюристка нанесла ущерб собственнику на сумму свыше 5 млн. рублей. За свои деяния «Соньке» предстоит провести четыре года в колонии общего режима и выплатить всю сумму награбленного. Дело рассматривалось в Кировском районном суде Уфы.