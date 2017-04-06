КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|56,4369
|EUR
|60,0827
|GBP
|70,3655
курс ЦБ РФ на 7 апреля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+3°
вечер +1°, ночь +2°, утро +1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
6 апреля 2017 г.
Дело «Соньки Золотой Ручки» живет»: уфимка похитила драгоценностей на 5 млн.рублей
За свои деяния «Соньке» предстоит провести четыре года в колонии общего режима и выплатить всю сумму награбленного.
Уфимка Оксана Заушицина работала у индивидуального предпринимателя. В ее обязанности входил прием и хранение ювелирных украшений. Однако вместо того чтобы строго следовать инструкции она на протяжении трех лет присваивала драгоценности. Таким нехитрым способом авантюристка нанесла ущерб собственнику на сумму свыше 5 млн. рублей. За свои деяния «Соньке» предстоит провести четыре года в колонии общего режима и выплатить всю сумму награбленного. Дело рассматривалось в Кировском районном суде Уфы.
Светлана Куликова
Материалы на эту тему:
6 Апрель 2017 г.
4 Апрель 2017 г.
31 Март 2017 г.
30 Март 2017 г.