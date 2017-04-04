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4 апреля 2017 г.

Мужчина, подозревавшийся в теракте в метро Санкт-Петербурга, оказался уроженцем Башкирии

Мужчина, подозревавшийся в теракте в метро Санкт-Петербурга, оказался уроженцем Башкирии

Мужчина, который подозревался в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, добровольно явился в полицию и заявил о своей невиновности. Прийти сам он решил после того, как увидел себя в одном из сюжетов СМИ по телевизору. Мужчину зафиксировали камеры наблюдения при выходе из метро, и из-за характерного внешнего вида он казался подозрительным.

Позже в СМИ появилась информация о том, что ему удалось доказать свою непричастность к теракту.

В настоящий момент по подозрению в причастности к взрыву в метро Петербурга разыскивается уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В метро его зафиксировали камеры видеонаблюдения, в социальных сетях распространена ориентировка. По предварительным данным, это был террорист-смертник, и действовал он в одиночку, передает "Интерфакс".

Екатерина Старостина
Теги: теракт в метро Санкт-Петербурга, подозреваемый
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