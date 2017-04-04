Бречалова назвали наиболее вероятным преемником на посту главы Удмуртии

4 апреля 2017 г.

Сопредседатель штаба ОНФ Александр Бречалов назван основным претендентом на пост главы Удмуртии. Он сменит Александра Соловьева, которого сегодня задержали и этапировали в Москву.

В отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере".

По версии следствия, на протяжении двух лет с 2014 по 2016 годы Соловьев получил 139 млн. рублей от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй города Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

Глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании губернатору меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Соловьев отправился в Первопрестольную утренним авиарейсом "Ижевск-Москва". Пассажиры самолета утверждают, что на руках главы региона видели наручники. Его сопровождали четверо правоохранителей — двое в форме и двое в штатском.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о задержании главы Удмуртии.