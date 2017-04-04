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4 апреля 2017 г.

Бречалова назвали наиболее вероятным преемником на посту главы Удмуртии

Бречалова назвали наиболее вероятным преемником на посту главы Удмуртии

Сопредседатель штаба ОНФ Александр Бречалов назван основным претендентом на пост  главы Удмуртии. Он сменит Александра Соловьева, которого сегодня задержали и этапировали в Москву.

В отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ  "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере".

По версии следствия, на протяжении двух лет с 2014 по 2016 годы Соловьев получил  139 млн. рублей от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй  города Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

Глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании губернатору меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Соловьев отправился в Первопрестольную утренним авиарейсом "Ижевск-Москва". Пассажиры самолета утверждают, что на руках главы региона видели наручники. Его сопровождали четверо правоохранителей — двое в форме и двое в штатском. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о задержании главы Удмуртии.

 

Светлана Куликова
Теги: Удмуртия, отставки и назначения, кадровые перестановки, Александр Бачалов
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