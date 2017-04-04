Взрыв в Санкт-Петербурге: все, что известно на этот час

4 апреля 2017 г.

3 апреля около 14.40 в вагоне метро Санк-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. По информации Комитета здравоохранения Петербурга, к ночи 4 апреля в различные медицинские учреждения был доставлен 51 человек. В данный момент известно о 14 погибших. По сообщениям федеральных СМИ, Следственный комитет и МЧС подтвердили, что совершен теракт.

- Взрыв произошел в тоннеле. Я был в наушниках и не сразу понял, что произошло. Кажется, это было после Сенной. Резкая вспышка. И после этого задымление. Взрыв был очень громкий. Затем началась паника. Некоторые люди без рук, без ног, все в крови. У меня было шоковое состояние. Я себя вообще не контролировал. Света нет, люди кричат, вагон дальше едет. Я не знаю, сколько это длилось, казалось, что вечность. Затем поезд приехал на "Технологический институт". Меня вывели из вагона и я пошел на улицу, - рассказал один из очевидцев, чьи слова появились в социальных сетях.

- Там, в вагоне было много молодых ребят. Женщины стояли...Я думаю, что само взрывное устройство находилось на сцепке. Очень хорошо, что поезд не остановился. И он летел на скорости. И вот мы лежали там и думали, я вот думала: "Господи, только бы доехать!"... И я, потом, обернулась и глянула: там огромное количество людей лежало, - рассказала еще одна очевидица взрыва в интервью "Лентачу".

- На перегоне был взрыв, парень оставил портфель, открыл дверь и перешел в другой вагон. Только один вагон, — цитирует слова очевидца РБК.

Кроме того, на станции метро "Площадь Восстания" было найдено неразорвавшееся взрывное устройство, его оперативно обезвредили. Мощность этой бомбы была оценена в килограмм тротила, в то время как мощность взорвавшейся бомбы оценили в 200-300 грамм. Возможно, главный взрыв должен был произойти именно на станции "Площадь Восстания".

- Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии, - передает "Интерфакс" слова источника в правоохранительных органах. Также сообщается, что мужчина, запечатленный на видеокамерах, считавшийся причастным к взрывам ранее, увидев себя по телевизору, явился в полицию и заявил о том, что не виновен.

Президенту Владимиру Путину, который в этот день находился в Санкт-Петербурге, было доложено о ситуации.

- Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло, - сказал Путин.

Позже Президент почтил память погибших, возложив цветы у станции метро "Технологический институт".

Свои соболезнования в Facebook выразил премьер-министр Дмитрий Медведев:

- Пострадавшим во время теракта в санкт-петербургском метро будет оказана вся необходимая помощь. Все поручения Минздраву и МЧС даны. Мои самые искренние соболезнования родным и близким жертв взрыва. Это общая боль.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.