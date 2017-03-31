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31 марта 2017 г.

В Башкирии разыскивают причастных к убийству бизнесмена

В Башкирии разыскивают причастных к убийству бизнесмена

По информации, появившейся в социальных сетях, в Башкирии разыскивают двух мужчин, которые могут обладать информацией, связанной с произошедшим на парковке автосалона в Уфе убийством бизнесмена Амирьяна Валиуллина.

Один из разыскиваемых мужчин передвигается на машине «Ссанг Йонг» синего цвета с номером 195 или «Киа Соренто» коричневого цвета с номером 107, а другой может передвигаться на машине «Лада Приора» с госномером 787, говорится в сообщении.

Напоминаем, жертвой преступления, произошедшего 29 марта, стал индивидуальный предприниматель Амирьян Валиуллин, занимавшийся перевозками по межмуниципальным маршрутам. Он входил в общественную организацию «Союз автопредпринимателей Республики Башкортостан».

В социальных сетях также появилась информация о том, что мужчин удалось задержать, но официальные комментарии в региональных МВД и СК по данному факту получить пока не удалось.

Екатерина Старостина
Теги: убийство бизнесмена в Уфе, Сипайлово
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