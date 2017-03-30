Новые подробности смерти мужчины на парковке в Сипайлово

30 марта 2017 г.

29 марта в Уфе возле автосалона, расположенного на улице Жукова произошло ДТП – мужчина за рулем Опеля «въехал» в машину на парковке, вышел из своего автомобиля и потерял сознание. Он скончался до приезда врачей, а медики констатировали смерть от ножевого ранения в сердце. Очевидец происшествия сообщил, что мужчине предлагали вызвать «скорую», но он только бормотал что-то про деньги в машине.

Происшествие привлекло внимание огромного количества пользователей в соцсетях и стали появляться версии о том, что у мужчины была крупная сумма денег при себе и ее украли, а, возможно, он собирался приобретать автомобиль именно в том автосалоне, возле которого случилась трагедия.

Жертвой стал индивидуальный предприниматель Амирьян Валиуллин, занимавшийся перевозками по межмуниципальным маршрутам. Он входил в общественную организацию «Союз автопредпринимателей Республики Башкортостан», сообщает «Коммерсант».

По данным источника, знакомого с ситуацией, у мужчины остались четверо детей, младшему из которых 2 года, а старшему – 12. Покупать автомобиль он также не собирался и автосалон не посещал, а зашел в магазин и должен был отправиться домой. Денежные средства из салона «Опеля» никто не похищал.

По словам очевидцев, на парковке есть камеры видеонаблюдения, но из-за плохих погодных условий увидеть все детали случившегося, похоже, не удалось.

Следственными органами Следственного комитета РФ по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).