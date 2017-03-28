Стала известна причина газового хлопка в котельной в Уфе

28 марта 2017 г.

В Уфе на улице Менделеева произошел газовый хлопок в котельной.

Сообщение о случившемся поступило 27 марта в 22.40. Пострадавших и погибших нет. После проведения аварийно-восстановительных работ тепло и горячая вода снова поступают в близлежащие дома.

Как сообщил Максим Петров, генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети», это был не взрыв, а хлопок газовоздушный смеси.

- В котельной при растопке произошел хлопок газа внутри котла. Была повреждена головка котла и остекление. Котельные специально делают с большим остеклением, чтобы энергия удара рассеивалась. В 4.40 был растопленным один котел, в 5 утра второй котел. Сейчас в здании идет уборка, восстанавливают стекло. Существуют две версии случившегося. Первая- ошибка персонала, вторая – отказ в работе защиты котла.