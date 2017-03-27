В Башкирии по факту гибели людей из-за столкновения поездов возбуждено уголовное дело

27 марта 2017 г.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту гибели четырех работников Учалинского горно-обогатительного комбината в результате столкновения двух поездов, которое, предположительно, произошло из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, авария произошла 26 марта около пяти часов вечера. В результате происшествия погибло четыре человека, а один был госпитализирован. Локомотивы следовали навстречу друг другу, один из составов был пустым, а другой был нагружен рудой и ГСМ.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителем следственного управления Г.Житеневым. Создана следственно-оперативная группа в составе следователя Первого отдела по расследованию особо важных дел, следователя-криминалиста отдела криминалистики и следователей территориальных следственных подразделений, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики. Осмотр места происшествия завершен, и назначены удебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших.