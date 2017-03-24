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24 марта 2017 г.

В Уфимском ТРЦ «Планета» рассказали, что послужило причиной срочной эвакуации посетителей

В Уфимском ТРЦ «Планета» рассказали, что послужило причиной срочной эвакуации посетителей

В пресс-службе торгового центра рассказали, что  сообщение об угрозе теракта было получено еще до обеда.

- В первой половине дня полицией Уфы было получено сообщение об угрозе теракта в ТРЦ «Планета». Сотрудниками полиции были перекрыты все входные группы здания, посетители и персонал торгового центра были оперативно эвакуированы, их безопасности и здоровью ничего не угрожает, –  передает Ufa1 слова пресс-службы  «Планеты».

Напомним, источник в администрации ТРЦ рассказал proural, что  спецслужбы проверяют подозрительную сумку черного цвета, обнаруженную возле одного из бутиков. По словам очевидцев, из торгового центра были эвакуированы более 100 сотрудников и несколько сотен посетителей.

- Детей выводили прямо в футболках на улицу, - сообщает очевидец.  На время проверки работа ТРЦ приостановлена,  группа кинологов взрывчатых вещест в сумке не обранужила.

Теги: ТРЦ Планета, эвакуация из ТРЦ Планета
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