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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Уфимском ТРЦ «Планета» рассказали, что послужило причиной срочной эвакуации посетителей
В пресс-службе торгового центра рассказали, что сообщение об угрозе теракта было получено еще до обеда.
- В первой половине дня полицией Уфы было получено сообщение об угрозе теракта в ТРЦ «Планета». Сотрудниками полиции были перекрыты все входные группы здания, посетители и персонал торгового центра были оперативно эвакуированы, их безопасности и здоровью ничего не угрожает, – передает Ufa1 слова пресс-службы «Планеты».
Напомним, источник в администрации ТРЦ рассказал proural, что спецслужбы проверяют подозрительную сумку черного цвета, обнаруженную возле одного из бутиков. По словам очевидцев, из торгового центра были эвакуированы более 100 сотрудников и несколько сотен посетителей.
- Детей выводили прямо в футболках на улицу, - сообщает очевидец. На время проверки работа ТРЦ приостановлена, группа кинологов взрывчатых вещест в сумке не обранужила.
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