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17 марта 2017 г.

Жителя Башкирии подозревают в убийстве несовершеннолетней

Жителя Башкирии подозревают в убийстве несовершеннолетней

В больницу села Мишкино 17 марта 2017 года была доставлена несовершеннолетняя с колото-резаным ранением, которую врачам спасти не удалось. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в этот же день на одной из улиц села Мишкино 20-летний местный житель нанес несколько ударов ножом 16-летней бывшей девушке и скрылся с места происшествия на автомобиле. Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили его с резаными ранами предплечий. Предположительно, молодой человек сам нанес себе эти ранения. Сотрудниками органов внутренних дел он был доставлен в больницу. В настоящее время проверяется его причастность к совершению преступления, решается вопрос о его задержании по подозрению в совершении убийства.

В данный момент проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по РБ.

Руководителем следственного управления Г.Я Житеневым расследование уголовного дела взято на особый контроль, по его распоряжению на место направлена группа следователей - криминалистов аппарата управления.

Екатерина Старостина
Теги: убийство несовершеннолетней, нападение на несовершеннолетнюю девушку
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