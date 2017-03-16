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16 марта 2017 г.

Телеканал «РБК – Уфа» захватили условные террористы

Телеканал «РБК – Уфа» захватили условные террористы

В гостиничном комплексе «Sheraton» прошло плановое командно-штабное учение по предотвращению террористического акта, обезвреживанию террористов и освобождению заложников, организованное Оперативным штабом в РБ.

По сценарию учения, вооруженные «террористы» проникли в здание отеля, захватили в заложники персонал и гостей, а также журналистов телеканала «РБК – Уфа», офис которого находится в гостинице. На место происшествия немедленно выехала группировка Оперативного штаба, а территорию вокруг здания оцепили. В процессе переговоров «захватчики» потребовали предоставить им самолет для перелета в одну из стран Ближнего Востока.

Руководитель Оперативного штаба – начальник УФСБ России по РБ принял решение ввести режим контртеррористической операции, в рамках которого был проведен штурм отеля.

В результате спецоперации условные «террористы» были нейтрализованы, «заложники» освобождены, взрывные устройства обезврежены, ликвидированы угрозы взрывов, возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

Участие в учении принимало руководство территориальных органов ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, СК, ФСО, а также представители Правительства РБ и региональных органов исполнительной власти.

При подведении итогов учебной операции была отмечена готовность правоохранительных органов, экстренных служб, органов власти и местного самоуправления к работе в условиях террористической угрозы, а также вопросы, решение которых поможет повысить эффективность деятельности группировки Оперативного штаба в Башкирии.

Екатерина Старостина
Теги: планово-командные учения, УФСБ, РБК-Уфа
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