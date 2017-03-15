В Башкирии задержаны трое подозреваемых в убийстве пауэрлифтера

15 марта 2017 г.

Им предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Один из нападавших помещен под стражу. Судьба других участников преступления решается. Расследование уголовного дела продолжается.

- В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям всех участников преступления, а также администрации кафе, в котором произошло преступление, - отмечено в пресс-релизе Следкома Башкирии.

Напомним, происшествие произошло 5 марта в Кумертау. Группа лиц подшофе напала на 27-летнего Владислава Строина. Злоумышленники избивали его в течение нескольких часов, после чего оставили Владислава истекать кровью. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где он умер, не приходя в сознание.