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6 марта 2017 г.

В Уфе на территории УМПО произошел пожар

В Уфе на территории УМПО произошел пожар

По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по РБ, тревожный сигнал на пульт диспетчера поступил 6 марта в 09:20. Произошло возгорание в помещении раздевалки  ПАО «УМПО» на улице Трамвайная.

На устранение возгорания потребовалось 7 единиц техники и 23 сотрудника МЧС, буквально через полчаса пожар был ликвидирован.

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Однако, по сообщениям в социальных сетях, стало известно, что у рабочих, вещи которых находились в раздевалке, сгорела одежда, деньги и документы.

Екатерина Старостина
Теги: пожар в УМПО
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