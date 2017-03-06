В Уфе на территории УМПО произошел пожар

6 марта 2017 г.

По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по РБ, тревожный сигнал на пульт диспетчера поступил 6 марта в 09:20. Произошло возгорание в помещении раздевалки ПАО «УМПО» на улице Трамвайная.

На устранение возгорания потребовалось 7 единиц техники и 23 сотрудника МЧС, буквально через полчаса пожар был ликвидирован.

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Однако, по сообщениям в социальных сетях, стало известно, что у рабочих, вещи которых находились в раздевалке, сгорела одежда, деньги и документы.