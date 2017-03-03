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3 марта 2017 г.

В Уфе разыскивают неизвестного, напавшего на 11-летнюю девочку

В Уфе разыскивают неизвестного, напавшего на 11-летнюю девочку

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в подъезде по адресу ул. Рабкоров 2/5, между первым и вторым этажами изнасиловали 11-летнюю девочку. Насильник до сих пор не пойман. "Сейчас снимают отпечатки. В подъезд никого не пускают. Рост 170-175, короткая куртка, кожаная кепка, на груди на куртке белая полоса, синие джинсы". 


В одних сообщениях говорится, что «весь подъезд в крови», а кто-то пишет, что нападавшего спугнули, и с девочкой все нормально. В тревожных постах пользователей соцсетей также появились фотографии места происшествия и просьба оповестить всех родителей, чтобы они встречали и провожали своих детей.

 

Екатерина Старостина
Теги: маньяк, нападение на ребенка
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