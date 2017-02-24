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24 февраля 2017 г.
В Уфе из-за пожара в многоэтажном доме эвакуировали 27 человек
23 февраля на цокольном этаже жилого дома, расположенного на улице Степана Злобина, произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 23:37 по местному времени.
По данным Главного управления МЧС России по РБ, в результате спасательной операции из дома были эвакуированы 27 человек, никто из них не пострадал. Также сообщается, что возгорание было ликвидировано еще до приезда бригады пожарно-спасательной части.
В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств и деталей случившегося. Причины возгорания станут известны позже.
Екатерина Старостина
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