В Уфе из-за пожара в многоэтажном доме эвакуировали 27 человек

24 февраля 2017 г.

23 февраля на цокольном этаже жилого дома, расположенного на улице Степана Злобина, произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 23:37 по местному времени.

По данным Главного управления МЧС России по РБ, в результате спасательной операции из дома были эвакуированы 27 человек, никто из них не пострадал. Также сообщается, что возгорание было ликвидировано еще до приезда бригады пожарно-спасательной части.

В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств и деталей случившегося. Причины возгорания станут известны позже.