В Уфимском перинатальном центре впервые скончался ребенок

20 февраля 2017 г.

По словам отца новорожденного ЧП произошло в ночь с 18 на 19 февраля.

- Он только родился, при родах были осложнения. Однако его не перевели его в реанимацию, и наш малыш умер. Было произведено вскрытие и установлена причина смерти, больше пока вам сказать не могу, – пояснил proural.info отец малыша.

Главный врач Республиканского перинатального центра Фиргат Байрамгулов, подтвердил СМИ, что ребенок скончался. Это произошло в его отсутствие, когда он находился в служебной командировке, и всех деталей он пока не знает.

– Смерть ребенка действительно зафиксирована. Сейчас проводятся все необходимые исследования: вскрытие, патологоанатомическое исследование. Мне на стол только что положили заявление матери, в котором она требует провести проверку. И она, безусловно, будет проведена.

По словам главврача, он исключает возможность технической неисправности.

– Такого не бывает в учреждении третьего уровня, чтобы что-то отключилось или что-то не поступало, – считает Фиргат Байрамгулов. – В нашем учреждении собираются дети и беременные с самыми сложными патологиями, поэтому я более чем уверен, что это не связано с технической стороной вопроса, - рассказал он сайту ufa1.