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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Уфимском перинатальном центре впервые скончался ребенок
По словам отца новорожденного ЧП произошло в ночь с 18 на 19 февраля.
- Он только родился, при родах были осложнения. Однако его не перевели его в реанимацию, и наш малыш умер. Было произведено вскрытие и установлена причина смерти, больше пока вам сказать не могу, – пояснил proural.info отец малыша.
Главный врач Республиканского перинатального центра Фиргат Байрамгулов, подтвердил СМИ, что ребенок скончался. Это произошло в его отсутствие, когда он находился в служебной командировке, и всех деталей он пока не знает.
– Смерть ребенка действительно зафиксирована. Сейчас проводятся все необходимые исследования: вскрытие, патологоанатомическое исследование. Мне на стол только что положили заявление матери, в котором она требует провести проверку. И она, безусловно, будет проведена.
По словам главврача, он исключает возможность технической неисправности.
– Такого не бывает в учреждении третьего уровня, чтобы что-то отключилось или что-то не поступало, – считает Фиргат Байрамгулов. – В нашем учреждении собираются дети и беременные с самыми сложными патологиями, поэтому я более чем уверен, что это не связано с технической стороной вопроса, - рассказал он сайту ufa1.
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