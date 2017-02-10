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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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10 февраля 2017 г.
В Башкирии за продажу ароматизаторов с содержанием спирта фирму оштрафовали на крупную сумму
Прокуратурой Альшеевского района было установлено, что ООО "ЕвгИрина" занималось торговлей ароматизаторов, относившихся к категории спиртосодержащей продукции, без документов, подтверждающих легальность производства.
В результате проверки из магазина было изъято 8 литров ароматизаторов, содержащих 40 процентов алкоголя. В связи с этим было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов), и организацию обязали выплатить штраф - 200 тысяч рублей.
Директор ООО "ЕвгИрина" был не согласен с решением суда и обжаловал его, но апелляционный суд также признал законным наложение на фирму штрафа в сумме 200 тысяч рублей.
Екатерина Старостина
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