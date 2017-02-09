КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|59,0235
|EUR
|63,0253
|GBP
|74,1099
курс ЦБ РФ на 10 февраля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-22°
вечер -26°, ночь -18°, утро -21°
ЦИТАТА ДНЯ
"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
Президент России Владимир Путин
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
9 февраля 2017 г.
В Башкирии под снегом погиб ребенок
Сегодня, 9 февраля, в столице Башкирии в сугробе найдено бездыханное тело одиннадцатилетнего мальчика. Об этом сообщили в республиканском Следственном комитете.
По предварительной версии, ребенок играл в снегу, выкапывая тоннели. В какой-то момент, снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из тоннелей. Труп ребенка обнаружили другие дети, вышедшие на прогулку.
Прибывшие спасатели извлекли из-под снега тело мальчика. Медики скорой помощи констатировали смерть. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, а судебно-медицинская экспертиза устанавливает точные причины гибели ребенка.
Эльвира Азметова
Материалы на эту тему:
6 Февраль 2017 г.
3 Февраль 2017 г.
31 Январь 2017 г.