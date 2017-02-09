В Башкирии под снегом погиб ребенок

9 февраля 2017 г.

Сегодня, 9 февраля, в столице Башкирии в сугробе найдено бездыханное тело одиннадцатилетнего мальчика. Об этом сообщили в республиканском Следственном комитете.

По предварительной версии, ребенок играл в снегу, выкапывая тоннели. В какой-то момент, снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из тоннелей. Труп ребенка обнаружили другие дети, вышедшие на прогулку.

Прибывшие спасатели извлекли из-под снега тело мальчика. Медики скорой помощи констатировали смерть. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, а судебно-медицинская экспертиза устанавливает точные причины гибели ребенка.