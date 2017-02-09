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Нужны ли России частные тюрьмы?
Депутат из Башкирии за вождение в нетрезвом виде предстанет перед судом
По версии следствия, утром 24 декабря 2016 года 45-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля Лада-Приора был остановлен сотрудниками ГИБДД в селе Мраково по подозрению на управление автомобилем в состоянии опьянения.
Факт нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения подтвердился после исследования прибором Алкотектор. Был составлен протокол о совершении административного правонарушения. Также установлено, что в 2015 году этот водитель уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения и был лишен права управления транспортным средством на 1 год 7 месяцев.
Руководителем следственного управления Ск РФ по РБ возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Кугарчинского района, являющегося депутатом местного совета, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
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