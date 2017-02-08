Опытное хозяйство уфимского аграрного университета задолжало работникам больше 5 млн. рублей

8 февраля 2017 г.

По версии следствия, с марта по октябрь 2015 года, имея задолженность по заработной плате свыше 5 миллионов рублей перед 39 работниками предприятия. Частично невыплаченный долг по заработной плате в размере около 4 миллионов рублей перед 28 работниками, руководство «Учебно-опытного хозяйства «Миловское» Башкирского государственного аграрного университета не приняло мер к погашению задолженности.

При этом организация располагала возможностью погасить задолженность, имея на счетах более 18 миллионов рублей, но эти средства были направлены на расчеты с поставщиками и контрагентами и выдачу в подотчет. В рамках доследственной проверки при выявлении следователем СКР количества пострадавших работников и формировании общей суммы задолженности, руководство предприятия, опасаясь ответственности, сократило долг перед работниками до 1,2 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.