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3 февраля 2017 г.

В Уфе наркодилера приговорили к 16 годам строгого режима

В Уфе наркодилера приговорили к 16 годам строгого режима

В Уфе перед судом предстал 27-летний уфимец, обвиняемый по статье «сбыт наркотических средств и покушение на его совершение в особо крупном размере», сообщает Прокуратура РБ.

По материалам дела, в феврале прошлого года мужчина купил в Интернете партию наркотика «скорость». Часть наркотиков он продал знакомому, после чего был задержан полицией. При себе у уфимца нашли 51 расфасованную дозу наркотического вещества. В его квартире стражи закона обнаружили еще 100 доз. Общая масса найденных наркотиков составила 280 грамм.

Ранее мужчина уже был судим за попытку дать взятку. Решением суда он был приговорен за сбыт наркотиков к 16 годам строгого режима и штрафу в 120 тысяч рублей.

 

Фото Nikita
Теги: Наркотики, наркодилер
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