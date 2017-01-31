За нападение на полицейских жителям Башкортостана дали сроки

31 января 2017 г.

Вынесен приговор в отношении троих местных жителей за нападение на сотрудников полиции.



Инцидент случился летом прошлого года. В селе Раевском Альшеевского района инспекторами отдельного батальона ДПС Управления ГИБДД МВД по РБ был замечен автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого не подчинился требованиям сотрудников полиции остановится и попытался скрыться.

В ходе преследования машина выехала на проселочную дорогу в направлении села Шафраново и остановилась. Из автомобиля вышли семеро молодых людей, жителей деревни Чуракаево, в состоянии алкогольного опьянения, и направились в сторону сотрудников полиции, оскорбляя их и угрожая им физической расправой.

Учитывая агрессивное поведение неизвестных, сотрудники полиции предупредили о намерении применить табельное огнестрельное оружие, после чего произвели предупредительные выстрелы в воздух. Однако нападавшие попытались напасть на сотрудников полиции. После чего полицейские произвели выстрелы в сторону нападавших. Все происходящее было зафиксировано на видеорегистратор служебного автомобиля.

Следком по РБ возбудил уголовное дело по статьям "применение насилия к представителям власти" и "оскорбление представителя власти".

Сегодня вынесен приговор суда в отношении троих местных жителей в возрасте 22, 23 и 27 лет. Они лишены свободы от 2 лет 6 месяцев до 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно, сообщает пресс-служба МВД по РБ.