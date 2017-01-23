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23 января 2017 г.

Уфимец задушил свою любовницу из-за угроз рассказать жене об их связи

Уфимец задушил свою любовницу из-за угроз рассказать жене об их связи

24-летнему жителю города предъявлено обвинение в совершении убийства, он помещен под стражу. 

Как сообщает Следком по РБ, 20 января мужчина встретился с на съемной квартире со своей знакомой, 24-летней жительницей Уфимского района. Любовница стала его укорять из-за нежелания  дарить подарки и пригрозила проинформировать жену об их связи. Возникла ссора, в ходе которой уфимец задушил девушку.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Уфа, убийство
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