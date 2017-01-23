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23 января 2017 г.
Уфимец задушил свою любовницу из-за угроз рассказать жене об их связи
24-летнему жителю города предъявлено обвинение в совершении убийства, он помещен под стражу.
Как сообщает Следком по РБ, 20 января мужчина встретился с на съемной квартире со своей знакомой, 24-летней жительницей Уфимского района. Любовница стала его укорять из-за нежелания дарить подарки и пригрозила проинформировать жену об их связи. Возникла ссора, в ходе которой уфимец задушил девушку.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Лилия Ларина
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