Уфимец задушил свою любовницу из-за угроз рассказать жене об их связи

23 января 2017 г.

24-летнему жителю города предъявлено обвинение в совершении убийства, он помещен под стражу.

Как сообщает Следком по РБ, 20 января мужчина встретился с на съемной квартире со своей знакомой, 24-летней жительницей Уфимского района. Любовница стала его укорять из-за нежелания дарить подарки и пригрозила проинформировать жену об их связи. Возникла ссора, в ходе которой уфимец задушил девушку.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.