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11 января 2017 г.

Мэр Агидели предстанет перед судом за взятку в почти полмиллиона рублей

Мэр Агидели предстанет перед судом за взятку в почти полмиллиона рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Агидели Олега Крысина, который обвиняется в получении взятки.  

Как сообщает Следком по РБ, 11 августа 2016 года мэр города в своем в служебном кабинете получил от заместителя директора одной из фирм 450 тысяч рублей. Это была «благодарность» за предоставление предприятию права на отвал песка без проведения аукциона и торгов.

Однако взяткодатель оказался одной из фигур оперативного мероприятия Управления ФСБ  совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ. После получения взятки Крысин был задержан.

При допросе 48-летний подозреваемый свою вину не признал. В ходе расследования он был временно отстранен от занимаемой должности и посажен под домашний арест. Следователи наложили арест на счета, акции чиновника и его трехкомнатную квартиру в Нефтекамске.

Тимур Сайфуллин
Теги: Башкортостан, Агидель, коррупция
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