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Мэр Агидели предстанет перед судом за взятку в почти полмиллиона рублей
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Агидели Олега Крысина, который обвиняется в получении взятки.
Как сообщает Следком по РБ, 11 августа 2016 года мэр города в своем в служебном кабинете получил от заместителя директора одной из фирм 450 тысяч рублей. Это была «благодарность» за предоставление предприятию права на отвал песка без проведения аукциона и торгов.
Однако взяткодатель оказался одной из фигур оперативного мероприятия Управления ФСБ совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ. После получения взятки Крысин был задержан.
При допросе 48-летний подозреваемый свою вину не признал. В ходе расследования он был временно отстранен от занимаемой должности и посажен под домашний арест. Следователи наложили арест на счета, акции чиновника и его трехкомнатную квартиру в Нефтекамске.
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