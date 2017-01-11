Мэр Агидели предстанет перед судом за взятку в почти полмиллиона рублей

11 января 2017 г.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Агидели Олега Крысина, который обвиняется в получении взятки.

Как сообщает Следком по РБ, 11 августа 2016 года мэр города в своем в служебном кабинете получил от заместителя директора одной из фирм 450 тысяч рублей. Это была «благодарность» за предоставление предприятию права на отвал песка без проведения аукциона и торгов.

Однако взяткодатель оказался одной из фигур оперативного мероприятия Управления ФСБ совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ. После получения взятки Крысин был задержан.

При допросе 48-летний подозреваемый свою вину не признал. В ходе расследования он был временно отстранен от занимаемой должности и посажен под домашний арест. Следователи наложили арест на счета, акции чиновника и его трехкомнатную квартиру в Нефтекамске.