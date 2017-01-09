В Башкортостане задержана парочка, укравшая из ларька чипсы

9 января 2017 г.

Во время ночного патрулирования улиц автоинспекторы Учалинского района приметили парня с девушкой, несших на руках коробки с продуктами.

Можно было подумать, что пара возвращалась из магазина, но в три часа ночи все торговые точки в округе были закрыты. Да и молодые люди заметно нервничали, держа в коробках чипсы, питье и другие продукты.

В ходе проверки полицейские установили, что юноша и девушка вскрыли ларек. Молодые люди признали свою вину, а для 27-летнего задержанного это стало не первым случаем проблемы с законом. Ранее мужчина был судим кражи и угоны.

Теперь ему и его возлюбленной придется ответить за преступленин по «Кража», сообщает МВД по РБ.