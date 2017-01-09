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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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В Башкортостане задержана парочка, укравшая из ларька чипсы
Во время ночного патрулирования улиц автоинспекторы Учалинского района приметили парня с девушкой, несших на руках коробки с продуктами.
Можно было подумать, что пара возвращалась из магазина, но в три часа ночи все торговые точки в округе были закрыты. Да и молодые люди заметно нервничали, держа в коробках чипсы, питье и другие продукты.
В ходе проверки полицейские установили, что юноша и девушка вскрыли ларек. Молодые люди признали свою вину, а для 27-летнего задержанного это стало не первым случаем проблемы с законом. Ранее мужчина был судим кражи и угоны.
Теперь ему и его возлюбленной придется ответить за преступленин по «Кража», сообщает МВД по РБ.
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