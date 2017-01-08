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"Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам""Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам"
Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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8 января 2017 г.

Башкирские полицейские изъяли из продажи "фанфурики" объемом более 30 литров

Башкирские полицейские изъяли из продажи "фанфурики" объемом более 30 литров

 В четырех населенных пунктах республики обнаружена незаконная продажа спиртосодержащей жидкости.

В стерлитамакской аптеке изъят 131 нелицензионный флакон объемом по 100 мл. На фармацевта составлен административный протокол.

В Бураевском районе выявлен факт незаконной продажи в одной из торговых точек 9 бутылок алкоголя. В селе Большеустьикинское Мечетлинского района изъято более 20 "фанфуриков". В Федоровском районе - 103 флакона, сообщает  пресс-служба МВД по РБ.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, МВД по РБ, алкоголь
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