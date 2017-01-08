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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Башкирские полицейские изъяли из продажи "фанфурики" объемом более 30 литров
В четырех населенных пунктах республики обнаружена незаконная продажа спиртосодержащей жидкости.
В стерлитамакской аптеке изъят 131 нелицензионный флакон объемом по 100 мл. На фармацевта составлен административный протокол.
В Бураевском районе выявлен факт незаконной продажи в одной из торговых точек 9 бутылок алкоголя. В селе Большеустьикинское Мечетлинского района изъято более 20 "фанфуриков". В Федоровском районе - 103 флакона, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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