Под Уфой в ДТП погибли три человека

7 января 2017 г.

Вчера вечером в Уфимском районе около поселка Вавилово произошло смертельная дорожная авария.

Житель села Булгаково на «Лада-Калине» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Машина столкнулась с «Киа Спортейдж», которой управлял сельчанин из Чернолесовского.

В результате ДТП погибли водитель отечественной машины и его два пассажира. Водитель иномарки и 3 ехавших с ним человека были госпитализированы.

ГИБДД по РБ считает, что основной причиной трагедии стало превышение скорости при сильном снегопаде.