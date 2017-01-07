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"Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам""Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам"
Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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7 января 2017 г.

Под Уфой в ДТП погибли три человека

Под Уфой в ДТП погибли три человека

Вчера вечером в Уфимском районе около поселка Вавилово произошло смертельная дорожная авария.

Житель села Булгаково на «Лада-Калине» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Машина столкнулась с «Киа Спортейдж», которой управлял сельчанин из Чернолесовского.

В результате ДТП погибли водитель отечественной машины и его два пассажира. Водитель иномарки и 3 ехавших с ним человека были госпитализированы.

ГИБДД по РБ считает, что основной причиной трагедии стало превышение скорости при сильном снегопаде.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, ДТП
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