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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Под Уфой в ДТП погибли три человека
Вчера вечером в Уфимском районе около поселка Вавилово произошло смертельная дорожная авария.
Житель села Булгаково на «Лада-Калине» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Машина столкнулась с «Киа Спортейдж», которой управлял сельчанин из Чернолесовского.
В результате ДТП погибли водитель отечественной машины и его два пассажира. Водитель иномарки и 3 ехавших с ним человека были госпитализированы.
ГИБДД по РБ считает, что основной причиной трагедии стало превышение скорости при сильном снегопаде.
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